Der Weg ist nicht zu Ende

Auch wenn er sich von außen nichts anmerken ließ, der Stachel des Wahldebakels saß tief bei ÖVP-Bezirksparteiobmann und Spitzenkandidat Hermann Hauer. Bislang in seiner Karriere wenig mit politischen Niederlagen, und vor allem auch in solch einer Dimension, konfrontiert, ist ein Minus von fast zehn Prozent eine heftige, nicht so leicht zu verarbeitende Ohrfeige. Plus der daraus resultierende Verlust eines ÖVP-Mandates für den Bezirk auf Landesebene.

Nicht viel besser, aber zumindest ein wenig, ist das Bezirks-Abschneiden der SPÖ. Das nun für Spitzenkandidat Christian Samwald sogar vielleicht zu einer ganz großen Chance werden kann: Er könnte im Zuge der Personaldebatten in höhere Sphären aufrücken. Das Zeug und den Ehrgeiz hätte er jedenfalls dafür.

Grenzenloser Jubel hingegen im Lager der FPÖ: Wo auch Jürgen Handler seinen politischen Zenit noch lange nicht erreicht hat.