Danach könnte man die Uhr stellen: Jedes Jahr auf‘s Neue startet spätestens Ende Mai, Anfang Juni der Blick nach oben. Wer steigt ab, wer darf oben bleiben? Domino der anderen Art – und mit vielen Fragezeichen.

Am „gefährlichsten“ für den Neunkirchner Bezirk wirkt sich diese Frage vor allem in der 1. Klasse Süd aus. Denn sollte es durch 2. Landesliga-Absteiger Guntramsdorf zwei Absteiger in der Gebietsliga Süd-Südost geben und es dort z. B. Casino Baden erwischen, müssen auch in der 1. Klasse Süd drei Vereine den bitteren Gang eine Etage tiefer machen.

Heißt: Planungsunsicherheit für alle Klubs, die im Abstiegskampf in der Verlosung sind. Heißt: Weder Zöbern noch Aspang können sich bei drei Absteigern schon in Sicherheit wiegen. Heißt: Auch wenn Aspang drei überlebenswichtige Punkte gegen Leobersdorf geholt hat, könnte es am Ende trotzdem nicht reichen, wenn nicht in den letzten Runden noch ein paar Zähler dazu kommen.

Die vielen Fragezeichen und die Ungewissheit erschweren die Arbeit von Funktionären, Trainern und Spielern – keine Frage. Eine Reform mit festgelegten Auf- und Absteigern im Unterhaus sollte zumindest einmal diskutiert werden.