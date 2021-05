Für Insider kam die Meldung wohl weniger überraschend, da es bereits in den vergangenen Jahren diesbezüglich immer wieder Gerüchte gab. Jetzt ist es also fix: Neunkirchens Paradefleischer Wolfgang Seidl und seine Söhne schließen die Filiale in der Innenstadt. Eine Filiale in direkter Hauptplatznähe, die es 29 Jahre lang gab.

Es ist ein weiteres alarmierendes Zeichen, das sich die Stadtpolitik zu Herzen nehmen sollte: Die Innenstadt stirbt einen schleichenden Tod. Es sind gerade einmal die Gastrobetriebe und eine Handvoll qualitativ hochwertiger Einzelhändler, die sich mit aller Kraft gegen ein ähnliches Schicksal stemmen. Auch bei ihnen ist die Frage, wie lange die Kraft noch reicht.

Sich nur auf Corona auszureden ist zu wenig. Das Schlimmste scheint überstanden zu sein. Jetzt müssen Stadt, Unternehmerverein und Betriebe endlich Flagge bekennen und gemeinsam Zeichen setzen: Der versprochene Citymanager ist ein erster Schritt. Wenn es dafür nicht ohnehin schon zu spät ist.