Es ist auch Tage danach noch schwer zu begreifen oder gar in Worte zu fassen, was der Ternitzerin Michaela Polleres da in der Vorwoche gelang: Silber. Bei den Olympischen Spielen. Ein Denkmal für Generationen, ein Erbe für die Ewigkeit. Edelmetall auf der größten sportlichen Bühne, wird für immer eingraviert in den Sport-Geschichtsbüchern sein. Polleres gehört mit diesem Erfolg zu der ganz kurzen Liste an Judoka, die mit einer Medaille von den Olympischen Spielen heimkam – das kann, will und wird ihr nie wieder irgendwer wegnehmen, das bleibt.

Ein großer Teil gehört natürlich ihrem Umfeld, allen voran ihren Eltern und ihrem Trainer Adi Zeltner, der als Architekt der Talenteschmiede JC Wimpassing seit vielen Jahren eine erfolgreiche Arbeit macht.

Jetzt gilt es, die Euphorie rund um Michaela Polleres zu nutzen – und Kinder und Jugendliche für den Sport zu gewinnen, die ansonsten nie auf der Matte stehen würden. Polleres selbst ist mit 24 Jahren noch lange nicht am Zenit, und Paris 2024 ist nicht mehr so weit weg…