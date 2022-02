Der USV Scheiblingkirchen zu Gast im Wiener Neustädter Stadion – für beide Mannschaften eine bzw. zwei Wochen vor dem Saisonstart eine echte Generalprobe, ein echter Gradmesser.

Für Scheiblingkirchen gilt es gegen den neu-zusammengestellten Abstiegskandidaten aus der Regionalliga zu beweisen, dass auch diese Bühne in der ERGO-Arena nicht zu groß ist. Denn sollten die Träume der USV-Fans wahr werden (und Wiener Neustadt die Regionalliga halten), dann sieht man sich im nächsten Jahr in einem Pflichtspiel wieder.

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg: Auf Scheiblingkirchen warten in der Rückrunde 14 harte Aufgaben, denn jeder in der Liga möchte dem Tabellenführer ein Bein stellen. Die Vorbereitung lief bis jetzt nach den Vorstellungen der Scheiblingkirchner, große Ausreißer in irgendeine Richtung waren nicht dabei. Die Hoffnung besteht, dass der Erfolgslauf weitergeht.