Ein solider Herbst und zwei wichtige Siege im April gegen direkte Konkurrenten – eigentlich war der SC Aspang schon so gut wie durch. Grund genug, auch für die Vereinsführung vor knapp einem Monat Dietmar Lueger auch für die kommende Saison das Vertrauen auszusprechen.

Jetzt, fünf Niederlagen am Stück, schaut die Aspanger Welt ganz anders aus. Gegen Leobersdorf steigt ein kleines Finale um den Verbleib in der Liga, Lueger hatte am Freitag seine letzte Partie auf der Aspanger Betreuerbank. Drei Runden vor Schluss den Trainer auszutauschen hat immer einen Hauch von Panik – um es freundlich zu formulieren…

Die Entscheidung gegen Lueger und für einen neuen Impuls könnte wenige Tage vor dem Showdown gegen Leobersdorf schon zu spät sein. Denn bis Hans Hafenscherr als Feuerwehrmann der Mannschaft seine Sieger-Mentalität einimpfen kann, wird es vielleicht ein paar Trainingseinheiten dauern. Es ist Hafenscherr hoch anzurechnen, dass er in der jetzigen Situation dem SC Aspang, mit dem ihn eine Vergangenheit als Spieler verbindet, zur Seite steht. Denn kurz vor einem potenzielle Crash, einem Abstieg, noch mit an Board zu gehen, zeugt davon, dass er in seinem Herzen immer einen Platz für diesen Verein hat.