Ein Hoch den Freiwilligen

Bunt, bunter, Fasching. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause knüpft die heurige Narren-Saison wieder ans Vor-Corona-Niveau an. Vom Kinderfasching über Feuerwehrbälle bis hin zu den traditionellen Faschingssitzungen in Neunkirchen und Aspang fehlt es an nichts.

Und man merkt: Den Leuten gefällt es, die Veranstaltungen sind meist ausverkauft. Sie wollen wieder feiern, lachen und zusammen sein. Um all das aber möglich zu machen, braucht es vor allem eines: viele freiwillige Hände. Nach der Corona-Pandemie ist es für den einen oder anderen Verein oft nicht mehr so einfach, seine Mitglieder für die meist sehr aufwendigen Vorbereitungsarbeiten zu motivieren.

Wie man am Veranstaltungskalender im Bezirk aber sieht, lebt bei uns der Geist der Freiwilligkeit wieder voll und ganz auf. Somit bleibt nur eines zu sagen: Ein Hoch den vielen Helferinnen und Helfern!