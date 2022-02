Ein Stoff für Klassiker

Der Stoff, der sich aktuell um den Rauswurf der Veranstaltungsreihe „Kultur.Sommer.Semmering“ aus dem Südbahnhotel rankt, hat selbst Zeug, zum Aufführungsklassiker zu werden. Mit dem neuen Hoteleigentümer Christian Zeller und dem Intendanten der bisherigen Kulturevents Florian Krumpöck stehen dabei zwei starke Persönlichkeiten als Protagonisten im Mittelpunkt.

Klar ist, dass Zeller als neuem Besitzer auch das Recht zusteht, zu bestimmen, was in seinem Haus passieren wird und was nicht. Das hat auch Krumpöck zur Kenntnis zu nehmen.

Dass gerade das Panhans nun als Retter in die Bresche springt, verleiht der Geschichte noch einmal einen besonderen Geschmack. Zumindest einen mit einem Happy End. Auf das Konkurrenzprogramm darf man gespannt sein. Der Sinn eines solchen kulturellen Wettstreits ist aber auf den ersten Blick nur schwer erkennbar.