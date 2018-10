Jetzt ist also die Katze aus dem Sack: In Neunkirchen wird Neo-Bundesrätin Andrea Kahofer die SPÖ an der Spitze in die Gemeinderatswahl 2020 führen. Günther Kautz, der das vor 2015 tat und empfindliche Verluste einfahren musste, soll an zweiter Stelle folgen.

Eine Entscheidung, die durchaus ihren Reiz hat: Günther Kautz ist zwar ein sehr guter Stratege, Planer und Vorbereiter, im direkten Umgang mit den Menschen hat er sich aber im Gegensatz zu seinem Vater, an dem er auch oft zu Unrecht gemessen wurde und wird, trotz großem Bemühen immer schwer getan.

Leutselig – das war er schon aufgrund seines Naturells nicht. Kahofer, eine gebürtige Burgendländerin, ist eine Po werfrau. Eine, die anpackt, aber genauso mit den Menschen an den Stammtischen „kann“ und mit ihrer jovialen Art zudem durchaus ankommt.

Auch der Zeitpunkt für den Wechsel könnte nicht besser gewählt sein: Es bleibt allen genügend Zeit, in ihre Rollen weiter hineinzuwachsen und eine Frau als Gegenpart zu Bürgermeister Herbert Osterbauer kann ein spannender Aspekt werden.