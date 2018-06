Ein knappes Jahr ist es her, dass die Stadtkoalition ihren ersten Entwurf für eine Neugestaltung des Minoritenplatzes in der Bezirkshauptstadt vorlegte. Die Opposition ließ an den Vorschlägen damals kein gutes Haar. Der allgemeine Tenor: Lediglich mehr Parkplätze machen noch lange keinen attraktiven Platz aus diesem für die Stadt durchaus zentralen Bereich. Dass an dieser Kritik durchaus etwas dran war, musste auch die Stadtkoalition sehr schnell erkennen.

Seitdem ist viel passiert: Es gab Gespräche mit Anrainern, eine Landschaftsplanerin wurde zu Rate gezogen – und die Opposition war in die Neugestaltung miteingebunden. Das nun präsentierte Konzept kann sich durchaus sehen lassen: Zwar wird die Anzahl der Parkplätze erhöht, doch auch auf Raum für Erholung und etwas mehr Grün hat man nicht vergessen.

Nicht nur der neue Plan ist positiv zu sehen – vor allem die Kooperation aller Fraktionen im Gemeinderat ist löblich zu erwähnen! Denn genau dieses Ergebnis zeigt, was alles möglich ist, wenn man das Gemeinsame vor das Trennende stellt!