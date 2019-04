Was die Neugestaltung ihrer Plätze betrifft, kann die Neunkirchner Stadtführung fast schon von einem Deja Vu-Erlebnis sprechen. Ähnlich wie beim Minoritenplatz, wo es nach Einwänden kurz vor Beginn des geplanten Umbaus noch einmal zurück an den Start ging, sieht es nun auch bei den Plänen zum Holzplatz aus.

War ursprünglich im Frühjahr eigentlich nur die Fahrbahnsanierung angedacht, so haben neue und gute Ideen der Unternehmer die Verantwortlichen umdenken lassen und an einem großen Gesamtkonzept mit Realisierung 2020 wird nun gearbeitet. An sich grundvernünftig, denn ein Schnellschuss kann an dieser wichtigen Schnittstelle zwischen Panoramapark und Zentrum auch nach hinten losgehen.

Allerdings gilt es hier im Gegensatz zum Minoritenplatz eines zu bedenken: Die Fahrbahn ist mittlerweile in einem Zustand, der für Fußgänger und Radler zu einer echten Gefahr werden kann. Deshalb gehört hier trotzdem rasch gehandelt.