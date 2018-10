Dass Oppositionsarbeit und Oppositionsarbeit zwei verschiedene Paar Schuhe sein können, wurde bei der Gemeinderatssitzung in Neunkirchen wieder unter Beweis gestellt: Dem einen passen sie, dem anderen nicht.

Gut vorbereitet, mit stichhaltigen Argumenten und Fakten ausgerüstet setzte sich etwa die SPÖ mit der geplanten Haushaltskonsolidierung auseinander und brachte damit die Stadtregierung auch das ein oder andere Mal in Bedrängnis.

Offensichtlich weniger gut vorbereitet ging hingegen die FPÖ zu Werke: Sie brachte zwei Dringlichkeitsanträge ein, die lediglich auf Gerüchten und Vermutungen basierten. Fakten zum vorgeworfenen Schweinefleischboykott in den Kindergärten und einer jahrelang falschen, erhöhten Abrechnung an den Prüfungsausschussvorsitzenden fehlten auch auf Nachfrage der Stadtregierung an diesem Abend völlig. Die wurden zwar zwei Tage später den Medien nachgereicht, aber für die öffentliche Sitzung wäre das wohl eher notwendiger gewesen.

Nur laut zu schreien, mag zwar Methode haben, ist aber am Ende des Tages zu wenig.