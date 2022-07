Feinschliff noch nötig

Spätestens 2023 will die Bezirkshauptstadt mit einer City-App durchstarten. Präsentieren, bewerben und Aktionen feilbieten werden aber nur jene Unternehmer können, die einen fixen monatlichen Betrag dafür bezahlen. Ab einer gewissen Teilnehmeranzahl, aktuell 30, stützt die Stadt den Betrag, sodass die Firmen nur noch 37,40 statt 79 Euro bezahlen müssen. An sich eine sinnvolle Förderung, wenn auch zeitlich begrenzt.

Problematisch wird es aber, wenn sich nicht viele Firmen finden, die mitmachen. Denn auch 37,40 Euro monatlich für etwas zu zahlen, unter dem man sich am Anfang vielleicht gar nicht so viel vorstellen kann, ist in Zeiten wie diesen nicht wenig. Immerhin kündigt Stadtrat Peter Teix an, hier noch Anpassungen vornehmen zu wollen.

Fazit: Unbedingtes Ja zur City-App, aber einige Dinge wird man im Vorfeld noch überarbeiten beziehungsweise verbessern müssen, um auch genügend Unternehmer ins Boot holen zu können. Denn nur dann macht das Projekt wirklich Sinn.