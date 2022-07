Fokus auf Liga-Alltag

Eine Niederlage im Cup, auswärts bei Deutschlandsberg – Neo-Trainer Christoph Knaller hätte sich seinen Einstand als Scheiblingkirchen-Coach auch anders vorgestellt. Allerdings ist die Pleite und das Erstrunden-Aus für Scheiblingkirchen kein Weltuntergang: Zwar wäre natürlich eine zweite Runde, vielleicht gegen einen attraktiven Gegner, vielleicht auch daheim, sicher unterhaltsam gewesen – mehr aber dann auch nicht (sieht man von dem überschaubaren wirtschaftlichen Nutzen ab).

In einer Saison, in der Scheiblingkirchen mit so vielen Fragezeichen in eine neue Liga startet, könnte die Dreifachbelastung aus Liga, Cup und Liga-Cup ein entscheidender Nachteil gegenüber Konkurrenten sein, die teilweise auf eine Profi-Kader-Struktur zurückgreifen können. Scheiblingkirchen kann sich jetzt mehr auf die Liga fokussieren und klar machen, dass es nicht die letzte Ostliga-Saison wird.