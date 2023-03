Lehrreiches Debütjahr

Man muss schon ein glühender Gloggnitz-Fan und gleichzeitig ein starker Zweifler an Ardagger, Zwettl und Kottingbrunn sein, wenn man in der Krammer Arena jetzt noch das Wort „Meistertitel“ in den Mund nimmt. Zu groß ist der Rückstand seit der Niederlage am vergangenen Wochenende im Verfolgerduell. Die Gloggnitzer spielen wohl auch nächstes Jahr wieder in der 1. Landesliga…

Zum Vergessen ist die Debüt-Saison seit dem Wiederaufstieg deswegen aber noch lange nicht. Denn die Gloggnitzer hatten sich erst durch ihren Erfolgslauf im Herbst in die Lage gebracht, überhaupt im Titelkandidatenkreis gehandelt zu werden. Ein Platz unter den ersten Fünf darf getrost als gutes Abschneiden gewertet werden.

Die Lektionen aus dieser Saison sind wichtig – wie zum Beispiel, dass es für ganz oben einen breiteren Kader braucht, um Ausfälle besser zu kompensieren.