Denkzettel war das Wahlergebnis für Neunkirchens Grüne- Neo-Vizebürgermeister Johann Gansterer zwar keiner, zum Nachdenken sollte es ihm aber dennoch geben: Mit nur 22 von 37 Stimmen haben offensichtlich SPÖ und FPÖ ein Problem mit dem Nachfolger von Martin Fasan. Und die Gründe, die sie für die ungültige Stimmenabgabe nannten, sind durchaus nachvollziehbar.

So magerlt die SPÖ noch immer, dass Fasan nicht vor der Wahl sein damals schon drohendes Politende bekanntgab und spricht so bei der Frage des Vizebürgermeisters gar von Wählertäuschung. Die FPÖ ärgert wiederum, dass mit Gansterer und Stadtchef Herbert Osterbauer zwar ein Arbeitspapier aufgesetzt und ein gemeinsames Foto gemacht wurde, der Grüne-Chef sich aber danach öffentlich davon distanzierte.

Auf den neuen Vize wartet also jede Menge Arbeit, vor allem in Sachen Vertrauensbildung und Kommunikation wird er in den ersten Monaten viel zu tun haben.