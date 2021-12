Gemeinsam statt einsam

Mit einer Hiobsbotschaft endet das Jahr für die innerstädtische Wirtschaft in Neunkirchen. Mit dem Modehaus Leskovar schließt ein Unternehmen seine Filiale, das es seit 80 Jahren (!) in der Bezirkshauptstadt gegeben hat. Eine Firma, die auch auf eine beachtliche Portion an Tradition zurückblicken kann.

Aber gegen Corona ist auch Tradition machtlos. Im Wirtschaftsleben gibt es dafür noch keine Impfung, die Heilung verspricht. Außer Subventionen, die meist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind.

In Neunkirchen vermisst man ein wenig das Gemeinsame der Geschäftswelt, das Bemühen des Unternehmervereins. Auch Weihnachtsgewinnspiel gibt es heuer keines mehr.

Hoffnung gibt der neue Tagestourismusverein, der ja aus engagierten Unternehmern besteht und der mit Aktionen aufmerksam macht. Vielleicht wäre eine Verschmelzung der beiden ein sinnvoller und gangbarer Weg.