Gemeinsam und mit Ideen

Die vielen Veranstaltungen und das Aussetzen der wichtigsten Schutzmaßnahmen haben es bereits gezeigt: Ja, es gibt auch ein Leben nach Corona. Jetzt gilt es, diese Aufbruchstimmung zu nutzen, den günstigen Wind mitzunehmen. Vor allem, was den wirtschaftlichen Aspekt betrifft.

Die nächsten Monate werden auch für die Bezirkshauptstadt ganz entscheidend werden, in welche Richtung sich die innerstädtische Wirtschaft entwickeln wird, kann und soll. Aus diesem Grund lädt die Stadt gemeinsam mit der NÖN am Mittwoch, dem 11. Mai, um 19 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung in die Mittelschule.

Eingeladen ist jeder Unternehmer, jeder Bürger und jeder Interessierte. Nutzen Sie die Chance, einen wertvollen Input zu bringen. Gemeinsam kann viel bewegt werden. Ideen und dieses An-einem-Strang ziehen werden auch notwendig sein, um die Innenstadt aus ihrem tiefen Tal zu holen.