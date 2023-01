Genug Zeit erspielt

Egal, ob in der 2. Landesliga, in der 1. Landesliga oder in der Regionalliga – die Qualität, die Scheiblingkirchen von der Ersatzbank bringen konnte, war immer ein absolutes Plus. Und genau dieser Vorteil droht zu schwinden.

Eine Verkettung verschiedener Umstände sorgte dafür, dass Scheibling‘ in Leoben ohne gelernten Verteidiger auflief. Ein Umstand, der erklärbar ist – aber auch zeigt, dass sich die Zeiten, in den Scheibling‘ die längste Bank der Liga hat, langsam aber sicher dem Ende zu neigen scheint. Zum einen, weil der USV immer wieder von richtig schwerem Verletzungspech heimgesucht wird und zum anderen, weil sich einige Spieler im Spätherbst ihrer Karriere befinden.

Der starke sportliche Herbst hat dafür gesorgt, dass Scheiblingkirchen genug Zeit und Ressourcen hat, um einen Umbruch vorzubereiten, einzuläuten und vielleicht sogar schon in diesem Sommer durchzuführen.