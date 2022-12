Große Chance für die Region

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, die Vorzeichen sind, auch was die Schneelage betrifft, bestens für die geplanten Damen-Weltcuprennen nach Weihnachten am Semmering. Der Zauberberg kommt dieses mal nicht nur in den Genuss von zwei, sondern sogar von drei Wettkämpfen.

Ein Spektakel, das nach der Corona-bedingten Zuseherpause vor zwei Jahren heuer endlich wieder tausende Zuseher anziehen und in die Region bringen wird. Für die Wirtschaft und für den Tourismus bedeutet das eine große Chance – nicht nur, davon zu profitieren, sondern sich auch nachhaltig zu positionieren.

Ewig schade ist nur, dass es die Verantwortlichen nach wie vor nicht geschafft haben, das altehrwürdige Hotel Panhans wieder in Betrieb zu nehmen. Und für Nächtigungen im Südbahnhotel, das ja auch wieder eröffnet werden soll, kommt die Veranstaltung heuer noch etwas zu früh.