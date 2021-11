Großes kann entstehen

Von den Glanzzeiten der Monarchie ist man am Semmering zwar noch weit entfernt, doch die eine oder andere Initiative hat auch in der Vergangenheit bereits einiges bewirkt. Umso positiver und sensationeller ist es nun, dass eines der Wahrzeichen dort, nämlich das Südbahnhotel, wieder revitalisiert werden und bereits in vier Jahren den Betrieb aufnehmen soll.

Dass die Gegend nicht nur für den Freizeitsport, sondern auch für den kulturellen Bereich enormes Potenzial bietet, hat sich mit den zahlreichen Veranstaltungen in den letzten Jahren gezeigt. Das alles auf breitere und noch professionellere Beine zu stellen, kann nur positiv sein.

Und vielleicht sieht man es ja auch beim Grand Hotel Panhans als Initialzündung und Motivation, was die seit Jahren laufende und noch immer nicht abgeschlossene Renovierung betrifft, endlich zu einem Ende zu kommen!