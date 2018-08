Dass die Bezirkshauptstadt Neunkirchen derzeit boomt, ist unübersehbar: An allen Ecken und Enden sprießen neue Bauten aus dem Boden – egal ob im Wohnbau oder für gewerbliche Zwecke.

Dass da den Stadtverantwortlichen das Herz aufgeht, ist klar: Zum einen zeigt es, dass die Stadt nach wie vor und entgegen so mancher Unkenrufe attraktiv für Wohnen und Wirtschaft ist, zum anderen spült es natürlich auch Geld in die Kasse, vor allem durch Steuern.

Ein wichtiger Grund für die Attraktivität ist aber vor allem die günstige Lage von Neunkirchen: direkt an der Südbahn und der B 17, mit zwei wichtigen Verkehrsadern Richtung Wiener Neustadt und Wien, denen als Arbeitgeber zentrale Bedeutung zukommt.

Bei all der Euphorie darf man aber auch nicht vergessen, seine Hausaufgaben zu machen: Das Verkehrskonzept ist nach wie vor nicht das Gelbe vom Ei und auch bei den Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche wird man in Zukunft gewaltig an den Rädern drehen müssen, um die hohen Anforderungen bewältigen zu können.