Das Problem besteht nicht erst seit gestern und wurde auch an dieser Stelle schon des Öfteren zum Thema gemacht: Während sich Online-Giganten und große Einkaufszentren über eine große Schar von Konsumenten freuen, klagen die Betreiber von Geschäften in den Innenstädten über Umsatzeinbußen. Vom „Innenstadtsterben“ ist da oft die Rede – auch in Neunkirchen.

Dass sich nun eine neue Initiative zur touristischen Belebung der Innenstadt formiert hat und damit auch die kleinen, aber feinen Geschäfte im Stadtzentrum unterstützen will, ist daher positiv zu sehen. Ob die Aktion, die sich demnächst auch in einem Verein formieren wird, aber tatsächlich von Erfolg gekrönt ist, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab: Etwa davon, dass sich möglichst viele an der Initiative beteiligen. Oder davon, dass nach dem erfolgten Start auch hart weitergearbeitet wird. Oder davon, ob das Engagement vom Bürger auch angenommen wird. Eine Chance hat sich die Aktion aber jedenfalls verdient!