Kein guter Start

Zumindest in der Tatsache, dass die Brücke in der Wiener Straße saniert werden muss, sind sich sowohl die Neunkirchner Politik als auch die Wirtschaft einig. Die Umsetzung dieses Plans sorgt allerdings für Unstimmigkeiten.

Denn während die Stadtregierung für zwei Monate eine Komplettsperre des wichtigen Nadelöhrs in die Innenstadt beschloss, hätte die SPÖ gerne eine andere Variante ins Rennen gebracht: nämlich die einer einseitigen Sperre und somit einer teilweisen Benutzbarkeit. Denn, so die Argumentation, die Umleitungen würden viele vom Weg in das ohnehin bereits leidgeprüfte Zentrum abhalten.

Ein Argument, das durchaus schlüssig klingt. Die hohen Kosten und schlechte Umsetzbarkeit wiederum sprechen eine andere Sprache. Fakt ist aber auch, dass diese Lösung den zuletzt propagierten Neubeginn zwischen Politik und Wirtschaft nicht gerade befeuern wird.