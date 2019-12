Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Hatten die NEOS zwar mit Vorbehalt der Zustimmung der Landespartei bereits ihre Kandidatur in der Bezirkshauptstadt angekündigt und vor zwei Wochen zur großen Kandidatenpräsentation geladen, so mussten sie in der Vorwoche einen kompletten Rückzieher machen.

Spitzenkandidat Christoph Paugger hatte es sich nach internen Querelen anders überlegt und ist noch vor der Wahl auf die Notbremse gestiegen. Und mit den verbliebenen beiden Kandidaten wollte die Landespartei dann offensichtlich auch nicht ihr Glück versuchen.

Was besonders auffällt: So sehr die junge Partei bundespolitisch gut aufgestellt ist und professionell agiert, so sehr fehlt dieses Umfeld im lokalen Bereich. Dass die mittlerweile doch etablierte Bewegung lediglich in zwei von 44 Bezirksgemeinden eine Kandidatur geschafft hat, ist kein Ruhmesblatt. Das aktuelle Bild, das in der Bezirkshauptstadt abgegeben wurde, passt perfekt dazu.