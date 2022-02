Klarheit gehört her

Die Stadt Neunkirchen will also einen Teil ihres Grünschnittplatzes, der ab Sommer zur „Grünen Tonne“ an die B 17 wandert, den Vierbeinern als Hundefreilaufzone zur Verfügung stellen. Allerdings nur unter der Prämisse, dass sich ein Verein findet, der das Grundstück betreibt und betreut. Das wiederum wollen die Hundeliebhaber nicht. Eine zu komplizierte Struktur oder Probleme bei der Funktionärsfindung werden als Gegenargumente aufgezählt.

Im März sollen nun bei einem Gespräch mit den Initiatoren und der Stadtführung Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das ist auch höchst an der Zeit, denn das ewige Tauziehen ist nicht nur für die Hundebesitzer mühsam, sondern wirft auch nicht das beste Bild auf die Gemeinde.

Egal, wie die Gespräche ausgehen, es gehört endlich Klarheit geschaffen. Allerdings wäre ein Nichtzustandekommen des Projekts für eine Bezirkshauptstadt auch ein bisschen ein Armutszeugnis.