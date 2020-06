Zu amerikanisch soll die Arbeitsweise von Trainer Oliver Janda gewesen sein – für den jungen American Football-Verein Black Valley Wilds an sich und für die Region, in der er zu Hause ist. Das Schwarzatal sei eben kein College und keine Vorstufe für die Profi-Liga NFL. Soweit, so verständlich, dass sich da die Geister scheiden. Es ist eben alles eine Frage der Philosophie – zwischen Hobby- und Leistungssport, zwischen Breiten- und Spitzensport. Und der richtigen Mischung aus allen Bereichen.

Janda spricht aber bei der Trennung Themen an, die jeder Trainer jeder Sportart gut genug kennt: Und zwar die Problematik, dass Vereine und Mannschaften teilweise von Spielern abhängig sind, die Sport oder den Klub entweder gar nicht oder nur weit unten auf der Prioritätenliste haben.

Dabei sollte es eine Charakterfrage sein, sich bei einer Zusage zu einer Mannschaft entsprechend in deren Dienst zu stellen. Logisch, dass es engagierte Trainer und auch Funktionäre frustriert, als Bittsteller aufzutreten um einen ordentlichen Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Das Fenster für aktiven Sport auf einem gewissen Level ist für alle Sportler klein – schade um jede einzelne Einheit, die aus Bequemlichkeit ausgelassen wird.