Alles kann, nichts muss

Die Uhr tickt – in zwei Wochen ist die Transferzeit zu Ende. Die beiden Gallionsfiguren des Bezirks, Scheiblingkirchen und Gloggnitz, befinden sich dabei in einer ähnlichen, durchaus komfortablen Situation. Beide haben mit einzelnen Langzeit-Ausfällen zu kämpfen. Beide sind tabellarisch mehr als abgesichert. Gloggnitz hätte sogar noch die Mini-Chance für ganz oben. Logisch, dass in beiden Vereinen die große Nervosität ausbleibt. An kleinen Schrauben zu drehen kann bekanntlich nie schaden…

Ganz anders die Lage beim „Dritten im Bund“, Breitenau. Nach einem katastrophalen Herbst braucht die Mannschaft von Trainer Roman Waldherr eine Sensation für den Klassenerhalt. Am Transfermarkt blieben die großen Kracher aus – das wird sich auch die nächsten zwei Wochen nicht ändern. Im Falle des Abstiegs wäre es ratsam, so früh wie möglich jungen Talenten die Bühne zu geben.