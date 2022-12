Am Ende zählt das Ergebnis

Was lange währt, wird endlich gut: Seit Beginn des Jahres liefen sie sehr intensiv, die Bemühungen des SC Neunkirchen und der Politik um den Bau einer neuen Tribüne am Sportplatz. Dass diese notwendig ist, steht außer Zweifel. Für eine Abgangsgemeinde wie Neunkirchen ist so ein Projekt und finanzieller Brocken natürlich kein leichtes Unterfangen.

Umso schöner, dass es nun vom Land endlich grünes Licht für das Vorhaben gibt. Etwas seltsam mutet es allerdings an, dass über die Projektkosten Stillschweigen vereinbart wurde, zumal im Vorfeld immer von rund einer Million Euro die Rede war.

Dass das Okay aus St. Pölten knapp vor der Landtagswahl kam, wird wahrscheinlich nur Zufall sein. Wobei – der Zeitpunkt wird den Beteiligten letztlich ohnehin egal sein. Denn, um beim Fußball zu bleiben: Wichtig ist das Ergebnis, das zählt. Und dass es vor allem endlich mit dem Bauvorhaben losgehen kann.