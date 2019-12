Ein Gewaltvorfall im November sorgt für Aufregung im Gemeinderatswahlkampf. Die Neunkirchner FPÖ ging in der Vorwoche mit der Auseinandersetzung an die Öffentlichkeit, in die drei Männer verwickelt waren. Dabei stützt sich Stadtparteiobfrau Regina Danov auf Angaben einer Augenzeugin, die anonym bleiben will. Recherchen bei der Exekutive ergeben: Zwar trug sich der Vorfall tatsächlich zu, von „aufeinander einstechen“, wie es Danov formuliert, kann laut Polizei aber keine Rede sein. Die drei Männer wurden jeweils leicht verletzt.

Mit einem hat Danov schon recht: Gewaltdelikte wie diese sind ernst zu nehmen und sollten auch entsprechend thematisiert werden. Allerdings sachlich und ohne Übertreibungen. Und im Hinblick auf die tragischen Frauenmorde in Österreich im Jahr 2019 die Frage aufzuwerfen, „wann denn Neunkirchen dran ist“, wie es Danov tut, ist zynisch und lediglich reiner Populismus. Das sollte in einem Wahlkampf eigentlich nichts verloren haben.