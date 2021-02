Mit einem neuen, besonders ehrgeizigen Sozialplan ist Neunkirchen in das neue Jahr gestartet. Mit professioneller Sozialarbeit sollen künftig die Bereiche Straße, Schule und sogar Kindergarten, hier natürlich besonders in Zusammenarbeit mit den Eltern, in Krisensituationen betreut werden.

Dass es solche gibt, ist mehr als ein offenes Geheimnis, beweisen auch immer wieder die Storys, die in der NÖN zu finden sind. Dass in Zeiten wie diesen solche Situationen eher zu- als abnehmen, liegt ebenfalls auf der Hand. Dass Neunkirchen hier Nachholbedarf hat und ohnehin mit den Maßnahmen sehr spät dran ist, sollte auch den Verantwortlichen klar sein. Und dass diese Arbeit gerade von Institutionen übernommen wird, die in der Stadt ihren Sitz haben, Situation und Voraussetzungen bereits kennen, ist dafür sicherlich von großem Vorteil.

Wichtig wird es aber sein, die Ergebnisse regelmäßig zu evaluieren. Nur daran kann gemessen werden, ob und wie erfolgreich das Konzept war.