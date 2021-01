Die Ortstafel als Selfie-Motiv, unzählige Memes und Witzchen, Artikel und Berichte in internationalen Medien – seit ein heimtückisches Virus namens „Corona“ unsere Welt in Atem hält, ist auch in der namensgleichen Gemeinde am Wechsel nichts mehr, wie es war.

Auch im neuen Jahr sorgt der 400-Seelen-Ort wieder für Schlagzeilen: Weil sich doch tatsächlich Unbekannte zwei Ortstafeln unter den Nagel gerissen haben. Eine Kuriosität, die der Gemeinde sogar einen Beitrag in der abendlichen „ZIB 2“ bescherte.

Diebstahl über Neujahr Kurios: St. Coronas Ortstafeln gestohlen

Manch‘ Bewohner mag den Rummel verteufeln – doch in Wahrheit ist er ein Segen: Denn seit Monaten finden neben der Namensgleichheit auch die touristischen Angebote des Ortes Erwähnung. Und holen damit indirekt jene Personen vor den Vorhang, die in den letzten Jahren mit Herzblut daran gearbeitet haben, dass der Ort nach dem Liftabbau 2014 nicht in einen touristischen Dornröschenschlaf verfiel. Einziger Wermutstropfen: Zwei Ortstafeln überlebten das nicht...