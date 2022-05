Aufwertung für die Liga

Sportlich gab es beim 3:3 zwischen dem ASK Ternitz und dem SVSF Pottschach keinen Sieger – allerdings dürfen sich trotzdem alle Beteiligten als große Gewinner fühlen. 820 (!) Zuschauer wollten sich dieses Spiel in der Moving Arena in Grafenbach nicht entgehen lassen. Ein Spitzenwert, den so mancher Regionalligist auch gerne mal wieder erleben würde.

So ein Spiel vor so einer Kulisse und dann auch noch mitten im Titelkampf ist eine prägende Erinnerung für Spieler, Trainer, Funktionäre und die Fans. Aber auch die restliche Liga wird durch so ein Derby mit so einem Publikumsinteresse aufgewertet. In Zeiten, in denen in der 2. Klasse Wechsel-Gerüchteküche hauptsächlich von Vereinsschließungen zu hören ist, tut so ein Spiel der Kicker-Seele gut.

Fast schon ein wenig schade, dass es womöglich nächste Saison das Derby nicht mehr gibt, falls einer der beiden aufsteigen sollte.