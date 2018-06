Zwei Saisonen durfte sich die Zweier-Mannschaft des USV Scheiblingkirchen bei den Nachbarn in der 2. Klasse Steinfeld versuchen – und sprach zum ersten Mal seit ihrer Installation ein ernstes Wort um den Meistertitel mit. Die Entwicklung vom Nachzügler zum Titelkandidat ist beachtlich.

Die Klasseneinteilung spülte das Scheiblingkirchner KM II-Schiff an den Strand der 2. Klasse Wechsel. Die Auswirkungen? Für die Liga ist es mit Sicherheit eine Aufwertung, die USV-Fohlen unter Trainer Manuel Widermann sind sportlich und charakterlich eine Bereicherung für das Unterhaus. Und: Durch Scheiblingkirchen hat die 2. Klasse Wechsel jetzt einen Titelkandidat mehr im Rennen. Neben Neunkirchen und St. Egyden muss man auch Scheibling‘ in der Verlosung mit hineinnehmen. In der kommenden Saison darf sich der Liga-Kiebitz über viel neue Qualität auf den örtlichen Plätzen freuen: Neunkirchen mit Daniel Englisch, St. Egyden mit Michael Wolfsgruber plus Scheiblingkirchen mit ihren Talenten – ein heißer Tanz.

Dazu mit Absteiger Hochneukirchen und Wundertüte Hochwolkersdorf ist die Liga-Spitze so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr. Knapp zwei Monate vor dem offiziellen Anpfiff ist der Titelkampf schon längst wieder eröffnet.