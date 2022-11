Beispiel für Loyalität

Fast fünf Jahrzehnte in unterschiedlichen Funktionen, acht Jahre in Kirchschlag – Josef Kirnbauers Vereinstreue spricht für sich. Und während die Dauer und die Loyalität zu seinen vergangenen beiden Stationen beeindruckend für sich ist, ringt das Durchhaltevermögen in Breitenau mindestens genauso viel Respekt ab wie seine Ära in Kirchschlag. Ein halbes Jahr biss Kirnbauer in der Steinfeldarena die Zähne zusammen – viele andere hätten nach der Vorbereitung oder nach zwei, drei, vier Runden das Handtuch geschmissen. Sich Woche für Woche hinzustellen und Ohrfeigen zu bekommen ist eine große Belastung – das 13 Meisterschafsspiele durchzuziehen ist beachtlich.

Auf seinen Nachfolger Roman Waldherr wartet ein schweres Erbe. Der Klassenerhalt ist in weite Ferne gerückt, selbst mit einer winterlichen Shoppingtour (was unwahrscheinlich, weil untypisch wäre) sind die Chancen gering.