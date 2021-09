Groß war die Aufregung nicht nur in der Bevölkerung, als die NÖN von der Schließung der Servicestelle des Finanzamtes im Neunkirchner Rathaus berichtete. Vor allem ältere Leute sehen sich vor den Kopf gestoßen. Zum einen müssten sie jetzt den weiten Weg nach Wiener Neustadt auf sich nehmen oder sich zum anderen mit modernen Medien herumschlagen, die für viele nach wie vor ein rotes Tuch sind. Weil sie sich schlicht nicht damit auskennen. In einem gewissen Alter auch verständlich.

Umso schöner ist es, dass deshalb die politischen Abgeordneten des Bezirks über alle Parteigrenzen hinweg einen Schulterschluss wagten und in einem gemeinsamen Brief nun Druck auf den Finanzminister ausüben. In einem gemeinsamen Kampf ist auch sicher mehr zu erreichen, als alleine auf weiter Flur. Auf die Reaktion des ÖVP-Ministers darf man jetzt schon gespannt sein, gehören doch gleich zwei der fünf Unterschriften in dem Brief seiner Partei an.