Osterruhe, Lockdown-Verlängerung, Ausreisetests, steigende Infektionszahlen – die Entwicklungen der letzten Wochen lassen die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Saison im Amateurfußball schwinden. Eine erneute Annullierung schwebt als Damoklesschwert über dem Liga-Betrieb in Niederösterreich, in den nächsten Wochen wird es wohl herunterschnellen.

Logisch ist aber auch, dass der Ruf nach einer sportlichen Sonderlösung für die Aufstiegsfrage lauter wird – wie in der 1. Landesliga, befeuert durch das Mini-Starterfeld in der Regionalliga mit 13 Vereinen in diesem Jahr. Um dort wieder auf die Liga-Stärke von 16 Klubs zu kommen, wären drei Plätze frei – einer für Wien, einer für das Burgenland und eben einer für Niederösterreich.

Scheiblingkirchen wäre bereit, auf und abseits des Platzes, die nötigen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Damit bekommen die Top-Vereine wie eben die Scheiblinger, Krems oder Retz die Chance, sich für harte Arbeit zu belohnen.