Es ist ein ambivalentes Bild, das die Wirtschaft in der Bezirkshauptstadt derzeit prägt. Während in Zeiten wie diesen eine Jungunternehmerin ein neues Geschäft eröffnet, kämpft ein traditioneller Familienbetrieb ums Überleben.

Die Hiobsbotschaft wurde in der Vorwoche öffentlich: Das Traditionsunternehmen Kremsnerbau muss in die Insolvenz gehen, 56 Arbeitsplätze sind von den Folgen betroffen. In Zeiten wie diesen ein herber Schlag – nicht nur für das Familienunternehmen, sondern auch für die Mitarbeiter.

Argumentiert wird die Misere mit den Folgen der Corona-Krise, was angesichts des dadurch ausgelösten Baubooms auf den ersten Blick etwas verwunderlich klingt.

Worin auch die Ursachen liegen ist für die betroffenen Mitarbeiter ohnehin nebensächlich, sie zittern jetzt um ihre Jobs. Wichtig wird es sein, dem Betrieb eine zweite Chance zu geben und mit allen Mitteln am Leben zu erhalten. Gerade in Zeiten wie diesen!