Christian Fuchs, Richard Windbichler, Lukas Spendlhofer, Florian Grillitsch, Thorsten Röcher, Roman Kerschbaum – und Niels Hahn. Der Bezirk Neunkirchen kann voller Stolz auf seine Exporte im Profi-Fußball blicken. Am vergangenen Sonntag hat sich Hahn mit seinem ersten Einsatz von Anfang an einen weiteren Meilenstein in seiner noch jungen, aber schon respektablen Karriere erarbeitet. Viele weitere werden wohl noch folgen…

Der Neunkirchner Bezirk bleibt ein guter Boden für seine Talente und ihre Karrieren. Und zwar sind die Wege aus der Region hinein in den Spitzensport so vielfältig wie die Spieler selbst – Röcher blieb in Gloggnitz bis in die Gebietsliga und in die Kampfmannschaft, auch Fuchs sah eine Akademie bekanntlich nur von außen. Dafür sind Grillitsch, Kerschbaum und auch Hahn durch die professionellen Talente-Schmieden gegangen.

Den einen richtigen Weg gibt‘s also nicht – was sie alle eint? Das Umfeld in der Neunkirchner Heimat, das auf alle Fälle gute Wurzeln für spätere Höhenflüge gibt.