Als im Frühjahr 2017 ein Bad Vöslau-Stürmer das Scheiblingkirchner Zweikampf-Verhalten mit Ringen im griechisch-römischen Stil verglich, hätte sich wohl niemand gedacht, dass genau dieser Vöslau-Stürmer knapp drei Jahre später just bei Scheiblingkirchen einen der schönsten Abschiede im heimischen Fußball bekommen würde…

Christoph Knaller wurde gefeiert, als hätte er all seine Tore in den vergangenen zwanzig Jahren für Scheiblingkirchen geschossen. Als hätte er nicht nur den Winter seiner Karriere hier verbracht, sondern auch den Frühling, den Sommer und den Herbst. Und genau das macht Scheiblingkirchen zu einem ganz besonderen Verein: Losgelöst von irgendwelchen Eitelkeiten, völlig frei von irgendwelchen Statistiken und Zahlen zollt ein ganzer Verein einem Mann Tribut, der sich so einen Abgang durchaus verdient hat. Nicht zwingend für das, was er in Scheiblingkirchen getan hat – sondern stellvertretend für all das, was er bei seinen 14 Stationen in Summe gebracht hat.

Der Umgang mit einem Spieler wie Christoph Knaller zeigt, wieso der USV eine Vorreiterstellung in der Region hat – nur durch einen Blick über den Tellerrand wurde so ein Abschied erst möglich.