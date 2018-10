Neunkirchen, Scheiblingkirchen II, Mönichkirchen, Pottschach und St. Egyden – die Spitzengruppe in der 2. Klasse Wechsel ist so breit wie schon lange nicht mehr.

Dahinter könnten sogar noch Natschbach und Schlöglmühl mit einem Lauf in die vorderen Plätze hineinrutschen. Für die Beobachter der Liga, für die Fans ist diese Entwicklung durchaus positiv: Jede Woche gibt es mindestens ein, wenn nicht sogar ein zweites oder drittes Spitzenspiel. Damit bleibt die Spannung erhalten – bei den Zuschauern, aber auch bei den Spielern. Denn es ist extrem schwer in einer Liga mit ein, zwei Top-Teams jede Woche sich an seine Leistungsgrenze zu pushen.

Die besten Karten im Meister-Poker hat Anfang Oktober der SC Neunkirchen – mit einer homogeneren Mannschaft als in der Vorsaison, mit einer Tasche voll Lehrgeld nach der letztjährigen Herbstmeisterfeier ohne dem entsprechenden Pendant im Sommer. Die große Ungewisse in dieser Spitzengruppe ist Scheiblingkirchen II, die bereits ein Jahr Titelkampf in der 2. Klasse Steinfeld hinter sich hat. Allerdings hängt bei der Mannschaft von Manuel Widermann auch sehr viel vom Personalstand der Landesliga-Truppe ab – gibt‘s dort einige Ausfälle, muss der Ex-Kapitän seine besten Jungs nach „oben“ schicken. Im Titelkampf vielleicht mitentscheidend…