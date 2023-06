Mit einem großen Sommer-Gewinnspiel, bei dem Preise im Wert von 8.500 Euro verlost werden, meldet sich der Neunkirchner Unternehmerverein „Aktive Wirtschaft“ lautstark im heurigen Jahr zurück. Wertvolle Unterstützung erhält er dabei vom Verein „Tagestourismus Neunkirchen“.

Ein Verein, den es im Gegensatz zu seinem prominenten Partner noch gar nicht so lange in der Bezirkshauptstadt gibt, der aber beweist, was mit großem Engagement und vielen Mitgliedern alles möglich ist. Der Unternehmerverein hatte ja diesbezüglich in den letzten Jahren die Zügel ein wenig schleifen lassen.

Deshalb ist eine solche Kooperation absolut begrüßenswert. Profitieren werden im Endeffekt hoffentlich alle davon. Und die Verantwortlichen sollten sich noch einmal gründlich überlegen, ob eine Bündelung der Kräfte in einem gemeinsamen Verein nicht doch sinn- und auch wirkungsvoller wäre. Der Zeitpunkt wäre zudem mit der Generalversammlung heuer ideal.