Die Ritterkreuzung ist in der Bezirkshauptstadt ein zentraler Verkehrsknotenpunkt mit ebenso komplizierter Verkehrslösung. Insgesamt sechs Straßenzüge münden teils verschränkt in den Kreuzungsbereich, was vor allem zu Stoßzeiten immer wieder für Staus sorgt.

Dass seit Jahrzehnten an einer besseren Lösung gearbeitet wird, aber noch immer keine umgesetzt wurde, zeigt, wie diffizil die dortige Situation ist. Auch von einem Kreisverkehr als Lösung war schon in der Vergangenheit immer wieder die Rede. Der soll, wenn es nach den Plänen der Stadt geht, nun auch tatsächlich realisiert werden.

In die Hände spielt den Politverantwortlichen der Bau der ÖBB-Unterführung in der Raglitzerstraße, der künftig noch mehr Verkehr für die Ritterkreuzung bedeutet und nach einer Lösung drängt und schreit. Alleine wird es die Stadt aber finanziell nicht stemmen können, hier werden auch Bund und Land gefordert sein. Immerhin betrifft es auch ihre Straßen!