Admira, SKN St. Pölten, Vienna, FAC – Bernhard Fucik gehörte über viele Jahre zu den Aushängeschildern, zu denen, die es geschafft haben. Ehrfürchtig blickten viele Kicker zu dem großgewachsenen Offensivspieler auf – nicht nur buchstäblich, sondern auch sprichwörtlich.

Die aktuellen Vorfälle in Breitenau werden einem Spieler mit seinem Lebenslauf nicht gerecht. Bernhard Fucik hat eine riesige Chance vertan – denn wenn er es geschafft hätte, als Leistungsträger und Führungsspieler dazu beizutragen, dass sich Breitenau in der 2. Landesliga hält, obwohl die Mannschaft so strauchelt, dann wäre die Statue, die sie ihm in der Steinfeldarena errichtet hätten, noch größer geworden.

So bleibt für einige langjährige Wegbegleiter und bis dato große Fucik-Fans in der Erinnerung an eine durchaus anständige Spielerkarriere eine uncharmante Fußnote zu einem ungünstigen Zeitpunkt.