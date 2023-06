Chance für alle

Der geplante Jugendraum in der Bezirkshauptstadt könnte in vielfacher Hinsicht ein Vorzeigeprojekt werden. Zum einen arbeiten alle politischen Fraktionen von Beginn an gemeinsam an dieser Idee und ziehen an einem Strang. Zum anderen könnte das Konzept selbst mit einer Mischung aus professioneller Betreuung, aber auch eigenständiger Verantwortung der Jugendlichen, ein sehr interessantes werden.

Mittlerweile haben sich die Verantwortlichen mit dem Sporthaus auch auf eine Örtlichkeit geeinigt, die am Anfang nicht unumstritten war, da sich dort ja auch einige Sportvereine befinden. Etwa die Kegler, die ja das sportliche Aushängeschild der Stadt sind.

Es wird also viel Fingerspitzengefühl bedürfen, alles unter einen Hut zu bekommen. Mit einem gemeinsamen Willen ist das aber durchaus machbar. Denn profitieren können letztlich hoffentlich alle davon. Vor allem aber die Jugendlichen, die vielleicht auch durch der Vielfalt der Vereine vor Ort zu neuen persönliche Perpektiven finden werden.