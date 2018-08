Es wird eine richtig lange Saison für den USV Scheiblingkirchen. Die Ausgangslage spricht nicht für die Mannschaft von Trainer Thomas Husar – denn schon zum Start fehlen Stammkräfte auf Schlüsselpositionen. Dominik Hemmelmayer, Marco Geyer, Mathias Haller – einer in jedem Mannschaftsteil. Besserung ist erst in einigen Wochen in Sicht.

Am Transfermarkt hat sich Scheiblingkirchen mit Fabian Kürner einen potenziellen Stammspieler gesichert, der zu den Top-Talenten in seinem Jahrgang in der Region zählt. Die anderen beiden Neuzugänge haben Potenzial, haben aber ein paar Fragezeichen um sich: Heimkehrer Mario Felber muss noch ein paar Runden Akklimatisierungszeit nach seinem 1. Klasse Süd-Gastspiel eingeräumt werden, Pascal Fischer wurde in Wiener Neustadt oft von Verletzungen zurückgeworfen – er kann Scheiblingkirchen helfen, wenn er eine ganze Saison fit bleibt.

Platz fünf aus dem Vorjahr ist nach aktuellem Stand außer Reichweite, weil dazu nahezu alles perfekt laufen muss. Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist immer schwer – keine Meister-Euphorie und die Gegner haben sich mittlerweile auch auf den Liga-Neuling eingestellt. Jetzt gilt‘s für den USV sich in der Liga zu etablieren.