Keller standen unter Wasser, Schlamm und Geröll machten den Menschen das Leben schwer. Die Bilder der Hochwasser-Katastrophe im Bezirk sind aktuell noch immer in all unseren Köpfen. Immer noch beeindruckend wirkt in dem Zusammenhang der Zusammenhalt in der Bevölkerung, den die Katastrophe zutage brachte. Nicht nur die Florianis, auch unzählige Freiwillige krempelten die Ärmel hoch und halfen mit.

Umso nachdenklicher stimmt einen nun die Tatsache, dass in der Kommunalpolitik seit Wochen der Streit dominiert – und zwar, was die Gemeinde Warth betrifft. Da ist von manchen etwa von mangelnder Information die Rede, vom „Versagen der Gemeinde“, von Anträgen, die abgeschmettert wurden. Natürlich ist es wichtig, dass sich die Politik nun mit Maßnahmen gegen solche Szenarien beschäftigt – doch mit gegenseitigen Schuldzuweisungen ist keinem Betroffenen geholfen. Zielführender wäre es, wenn alle an einem Strang ziehen – und es den Freiwilligen gleichmachen.

Denn im Grunde wollen alle dasselbe: Dass sich so ein Ereignis nie mehr wiederholt!