Den Herbst in fester Hand

Herbstmeister in der 1. Landesliga, Herbstmeister in der 2. Landesliga Ost, Herbstmeister in der 1. Klasse Süd, Herbstmeister in der 2. Klasse Wechsel. Sollte irgendwann in ferner Zukunft über die erfolgreichste Hinrunde des Fußball-Bezirks Neunkirchen gesprochen werden, muss ganz oben zuvor „2021“ genannt werden.

Nie zuvor war der Bezirk so stark in seinen Ligen…

Ganz vorne die Speerspitze aus Scheiblingkirchen – die in dramatischer Manier im direkten Duell gegen Krems die Tabellenführung bis ins Frühjahr absicherten. Und auch mit der KM II in der 2. Klasse Wechsel als Spitzenreiter in die Winterpause gehen…

Direkt dahinter die SV Gloggnitz, die ihr „Herbstmeisterstück“ aus dem Vorjahr wiederholen, wieder in der Pole Position in die Rückrunde starten werden. Hoch verdient auch die Rax-Kicker aus Hirschwang – das Maß aller Dinge in der 1. Klasse Süd.