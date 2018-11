26 Punkte in 13 Herbstpartien. Das wäre für viele Vereine quer durch die Fußballer-Landschaft ein Grund mit Champagnersäbel auf eine Magnumflasche loszugehen. Doch in Hirschwang ist der Anspruch ein anderer. 26 Punkte in 13 Partien sind nämlich am Fuße der Rax kein Grund, Luftsprünge zu machen. Das wissen alle Beteiligten – für Platz zwei in der Tabelle sind Banovits, Duman, Lengl, Rosenbichler und Co. nicht nach Hirschwang gekommen. Für Hans Hafenscherr und seine Mannschaft ist es schwierig, den hohen Erwartungshaltungen gerecht zu werden. Als großer Favorit ist alles einschließlich Platz zwei abwärts eine Enttäuschung.

Ja, im Winter hat‘s noch nie Meistermedaillen gegeben – so auch jetzt nicht. Die vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Wiesmath sind im Hinblick auf das Frühjahr dünn wie ein Blatt Papier. Wie bereits vor zwei Wochen an dieser Stelle bleibt die Devise – Umfaller sind tabu. Gegen Pfaffstätten hat Hirschwang sogleich die Rechnung präsentiert bekommen. Allerdings wird der Leistungsdruck, den die Hirschwanger spüren und sich auch selbst machen, immer größer.

Sollten die Hirschwanger nicht doch am Ende vor Wiesmath stehen, wäre ein personeller Umbruch an der Rax keine Überraschung.