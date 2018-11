In keiner Liga mit Bezirksbeteiligung geht es für so viele Vereine ans Eingemachte wie in der 1. Klasse Süd. Und dabei gleichen Darbietung und Ergebnisse einer Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen. Ganz oben – erwartungsgemäß – die Mannschaft aus Hirschwang. Auch, wenn vier Punkte Rückstand und Platz zwei eher für kein Hochgefühl sorgen. Alles, was nicht Platz eins ist, passt nicht zum Aufwand, der an der Rax betrieben wird. Dahinter das Bezirkssensationsteam aus Grimmenstein. Nach einer verkorksten Vorbereitung und einem Legionärs-Reinfall am Transfermarkt sind 21 Punkte richtig anständig.

Die Mannschaft von Harald Bock führt ein ganzes Bezirks- Quartett im Tabellen-Mittelfeld an. Dahinter Zöbern, die mit 18 Punkten einen ordentlichen Comeback-Herbst nach dem Aufstieg hingelegt haben. Gefolgt von den enttäuschten Aspangern, die sich hohe Ziele gesteckt hatten und durchaus als Geheimfavorit ins Rennen gingen. Einen Zähler weniger hat Pitten, die dank den 20 (!) Treffern von Ondrej Skorec ein wenig beruhigter schlafen können. Einen harten, turbulenten Herbst hatten die Kirchberger hinter sich. Da braucht‘s einen ordentlichen Kraftakt, um die Achterbahnfahrt heil zu beenden.